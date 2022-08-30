Постоялец хостела зарезал соседа на северо-западе столицы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, 2-й Силикатный проезд Карта всех событий

На северо-западе столицы постоялец хостела зарезал своего соседа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 30 августа.

Все произошло во 2-м Силикатном проезде. Вечером 27 августа два постояльца отеля поссорились. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой один мужчина несколько раз ударил ножом другого.

Пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался в одной из столичных больниц.

Подозреваемый задержан. Им оказался 38-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина заключен под стражу.

Тем же вечером, 27 августа, житель Подмосковья в ходе ссоры зарезал свою мать. Подозреваемый в убийстве сам позвонил в полицию и обо всем рассказал.