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Коммерческие объекты на землях ИЖС и ЛПХ проанализировали в ТиНАО

Анастасия Колоскова
Город
Коммерческие объекты на землях ИЖС и ЛПХ проанализировали в ТиНАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты столичной госинспекции по недвижимости обследовали 19 поселений на территории Троицкого и Новомосковского административных округов и выявили более 80 нарушений размещения коммерческих объектов на участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе мониторинга специалисты установили 84 нарушения: 34 из них касались возведения объектов с признаками самостроя, 33 связаны с нарушением разрешенного использования земельного участка, в 14 случаях объекты размещались за пределами предоставленных территорий, а на трех участках были возведены ограждения без согласований, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Так, на участке, выделенном для ЛПХ на самом деле находился магазин, а на участке, предназначенном для ИЖС — автосервис.

Согласно статистике этого года, чаще всего среди коммерческих объектов, расположенных на непредназначенных для этого участках, встречались магазины — 30 процентов. Еще 25 процентов нарушений в этой сфере пришлись на шиномонтажи, автомойки и автосервисы. В 15 процентах случаях на участках функционировали точки быстрого питания, столовые и пиццерии.

Помимо этого, были выявлены платные детские сады, офисы и частные банные комплексы. Информацию об объектах с признаками самостроя направили в Департамент городского имущества для передачи дел в суды, а материалы о нарушении разрешенного использования земельных участков — в Росреестр, пояснили в пресс-службе ведомства.

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