Figaro: Газпром уведомил французскую Engie о сокращении поставок

Фото: shutterstock

Российская компания «Газпром» уведомила французскую Engie о сокращении поставок газа с 30 августа. Об этом сообщило издание Figaro со ссылкой на источник в корпорации.

— Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа «по причине разногласий между сторонами в применении контрактов», — говорится в материале.

Engie однако заверила своих клиентов, что уже приняла необходимые меры для бесперебойного обеспечения своих клиентов топливом.

В июле Газпром уже снижал поставки французской компании до 1,5 Тв/ч в месяц, передает РИА Новости.

29 августа сообщалось, что Венгрия хочет договориться с российской компанией «Газпром» об увеличении поставок газа с сентября. Обсуждение должно произойти в ближайшие пару дней.

Дополнительные поставки газа из России в Венгрию могут позволить последней стать хабом, через который голубое топливо начнет поступать в другие страны. Такое мнение выразил в разговоре с «Вечерней Москвой» аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.