Штурман российского Ка-52 сообщил о срыве неожиданного наступления ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал о работе военных во время наступления украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России во вторник, 30 августа.

— Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие. — прим. «ВМ») и ракеты в сторону нас, — сказал он.

Штурман добавил, что на данный момент экипажи Ка-52, которые задействованы в спецоперации на Украине, имеют достаточно опыта и знаний. По его словам, российские военные регулярно выполняют поставленные задачи, что позволяет применить приобретенные навыки, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что в ходе попытки наступления на территории Херсонской и Николаевской областей Вооруженные силы Украины потеряли больше 560 человек. В Минобороны России подчеркнули, что в результате боев уничтожено 26 украинских танков, 23 БМП, девять иных бронированных машин, сбито два истребителя Су-25.