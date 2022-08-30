Москвичка отбилась от маньяка, укусив его за нос

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

Жительница столицы смогла отбиться от маньяка, укусив его за нос. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

По информации источника «ВМ», злоумышленник напал на женщину около часа ночи в районе Царицыно.

Москвичка вышла из метро и направилась в сторону дома по Пролетарскому проспекту. Неожиданно на пострадавшую со спины набросился злоумышленник и, повалив ее на землю, попытался изнасиловать женщину.

Москвичка оказала активное сопротивление: кричала и отбивалась. В какой-то момент она укусила маньяка за нос.

На шум откликнулась неизвестная прохожая, которая громко спросила, что происходит. Насильник испугался свидетелей, забрал пакет с вещами жертвы и скрылся.

Женщина обратилась в полицию лишь на следующий день. Злоумышленника ищут.

Другая девушка отбилась от насильника в Новой Москве 14 августа. В том случае на помощь также пришли прохожие.