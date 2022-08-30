Недалеко от Савеловского вокзала загорелась крыша билетной кассы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Савёловский вокзал Карта всех событий

Крыша здания билетной кассы загорелась вблизи Савеловского вокзала. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной железной дороги во вторник, 30 августа.

Горевшие помещения уже не используются, потому пожар не повлиял на движение поездов.

— На место был вызван городской пожарный расчет, который ликвидировал возгорание в течение 10 минут, — добавили в пресс-службе.

Причины возгорания пока неизвестны.

Другое возгорание произошло в деревянном частном доме в районе Строгино. Пожарные спасли из огня женщину.