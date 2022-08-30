Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи назвали частую ошибку пациентов при приеме лекарств

Ирина Игнатенко
Общество
Врачи назвали частую ошибку пациентов при приеме лекарств
Фото: shutterstock

Врачи предупредили, что ошибки, которые допускают пациенты при приеме лекарственных препаратов, снижают эффективность лечения.

Так, нельзя самим себе назначать лечение, в том числе увеличивать или уменьшать дозировку лекарств без назначения врача. Дело в том, что медицинский специалист при назначении препаратов учитывает состояние пациента: диагноз, пульс, давление, возраст, вес и другие особенности организма.

И уже с учетом этих данных выписывает тот или иной препарат и его дозировку. Врачи отмечают, что нельзя при высоком давлении принимать сразу несколько таблеток, ведь это стресс для организма: давление нужно снижать постепенно, передает «Царьград».

Реабилитолог Виталий Руденко заявил, что прием некоторых препаратов для сердечников в жаркую погоду может спровоцировать инфаркт миокарда. Он предупредил, что люди с заболеваниями сердца должны быть крайне осторожными в жаркие дни. Им следует избегать работ в саду и огороде и тяжелых физических нагрузок.

Здоровье Врачи Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте