Врачи назвали частую ошибку пациентов при приеме лекарств

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Врачи предупредили, что ошибки, которые допускают пациенты при приеме лекарственных препаратов, снижают эффективность лечения.

Так, нельзя самим себе назначать лечение, в том числе увеличивать или уменьшать дозировку лекарств без назначения врача. Дело в том, что медицинский специалист при назначении препаратов учитывает состояние пациента: диагноз, пульс, давление, возраст, вес и другие особенности организма.

И уже с учетом этих данных выписывает тот или иной препарат и его дозировку. Врачи отмечают, что нельзя при высоком давлении принимать сразу несколько таблеток, ведь это стресс для организма: давление нужно снижать постепенно, передает «Царьград».

Реабилитолог Виталий Руденко заявил, что прием некоторых препаратов для сердечников в жаркую погоду может спровоцировать инфаркт миокарда. Он предупредил, что люди с заболеваниями сердца должны быть крайне осторожными в жаркие дни. Им следует избегать работ в саду и огороде и тяжелых физических нагрузок.