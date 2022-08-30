Риелтор объяснил увеличение спроса на небольшие загородные дома

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Небольшие загородные дома становятся все популярнее у покупателей в разных регионах России, включая Московскую область. Об этом сообщил глава Комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов.

Эксперт отметил, что тенденция к уменьшению площади участков и домов продолжается уже на протяжении последних трех лет.

— Дело в том, что увеличивается стоимость земли, увеличивается стоимость строительства, а доходы у покупателей не увеличиваются, а, скорее, наоборот. При этом желание купить загородную недвижимость у людей есть, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что за те деньги, на которые несколько лет назад можно было купить дом площадью 150–250 квадратных метров на участке 8–12 соток, теперь доступен участок в 5–7 соток и дом поменьше. Покупатели чаще всего выбирают дома площадью 80–90 квадратных метров.

До этого эксперты сообщили, что в этом году загородная недвижимость не показала такого взлета, как в карантинных 2020–2021 годах, во многом из-за резкого роста цен на стройматериалы. Хуже всего продаются недострой и коттеджи площадью более 250 квадратных метров, передает Life.ru.

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