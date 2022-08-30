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Россия вошла в тройку лидеров по числу вузов в рейтинге «Три миссии университета»

Лала Манушакян
Общество
Россия вошла в тройку лидеров по числу вузов в рейтинге «Три миссии университета»
Фото: АГН Москва

В рейтинг «Три миссии университета» в 2022 году включены вузы 103 стран мира, в том числе 146 учебных заведений из России. Об этом сообщили в пресс-службе проекта во вторник, 30 августа.

— Россия замкнула тройку мировых лидеров по количеству университетов в рейтинге «Три миссии университета» (146 вузов; более высокий показатель только у США и Китая). При этом в 2022 году в глобальном списке впервые представлены учебные заведения более чем из половины субъектов РФ — из 45 регионов против 39 регионов годом ранее, — говорится в сообщении.

При этом первенство среди российских образовательных учреждений занимает МГУ имени Ломоносова, который занял 18-ю позицию среди мировых вузов. Отмечается, что в целом в Москве функционируют 37 вузов с высоким уровнем подготовки будущих специалистов.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге также функционируют 13 «сильных» вузов. Далее в рейтинге идут Татарстан, Томская и Тюменская области (по 5 вузов).

Наконец, по 4 университета представляют Московскую, Новосибирскую, Ростовскую и Самарскую области, говорится в сообщении.

Ежегодно аналитики проводят исследования, чтобы выяснить, где самое качественное высшее образование. Как правило, эксперты опираются на такие показатели, как эффективность, доступность и рейтинг ведущих университетов. «Вечерняя Москва» составила список стран, в которых, по мнению экспертов, самые лучшие системы высшего образования.

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