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«Кто вообще ходит на его концерты?»: Жигалова обратилась к Барских с неудобным вопросом

Лейла Алиева
Общество
«Кто вообще ходит на его концерты?»: Жигалова обратилась к Барских с неудобным вопросом
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Журналистка Алена Жигалова в рамках своей авторской программы «Алена, блин! говорит» обратилась с вопросом к украинскому музыканту Максу Барских.

— У меня вопрос к Барских. Когда ты закончишь петь на русском языке? Кто вообще ходит на его концерты? Даже граждане Украины просят его не пиариться. Что за двойные стандарты, — заявил она.

Кроме того, видеоблогер поинтересовалась у музыканта на каком языке он общается со своим бойфрендом режиссером Аланом Бодоевым, передает Teleprogramma.pro.

После начала спецоперации на Украине Барских стал крайне негативно отзываться о России и ее гражданах. Несмотря на то, что он много лет выступал в российских городах, музыкант отказался возвращать россиянам деньги за билеты на отмененные концерты и заявил, что теперь намерен строить карьеру в Европе.

Позже он признался, что многое сказал на эмоциях и считает, что в некоторых ситуациях ему бы стоило промолчать. По его словам, он не против видеть среди своих слушателей российских граждан.

В конце апреля, несмотря на позицию коллеги Барских певицы Светланы Лободы относительно спецоперации на Украине, появилась информация о грядущих концертах артистки на территории России. По неподтвержденным данным, информация о концерте во Владивостоке появилась на концертных афишах и в Сети.

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