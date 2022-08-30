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Депутат МГД Гусева: Созданная в столице система помощи в трудоустройстве эффективна и приносит результат

Александр Афонин
Город
Депутат МГД Гусева: Созданная в столице система помощи в трудоустройстве эффективна и приносит результат
Фото: duma.mos.ru

В Москве созданы эффективные меры по борьбе с безработицей, которые позволяют защитить горожан от потенциальных потрясений. Об этом во вторник, 30 августа, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Сегодня Москва находится на высоких позициях по эффективности мер борьбы с безработицей, опережая такие города как Токио, Сидней и Нью-Йорк. Показатель безработицы в 2,2 процента демонстрирует, что созданная в столице система помощи при трудоустройстве результативна, причем не только в кризисные периоды, — сказала она.

Депутат добавила, что на сегодняшний день в городе создана цельная экосистема шагов, которые помогают решить проблемы трудоустройства жителей. Москвичам доступны специализированные центры, переквалификация и многое другое.

Гусева отметила, что в среде кадровых специалистов принято говорить о проактивном поиске работы. Она уточнила, что подобные меры коснулись самого направления борьбы с безработицей и оказали поддержку москвичам. В связи с этим проактивная работа должна быть продолжена, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

24 августа мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ ответил на разнообразные вопросы от горожан. Так, он коснулся темы безработицы.

Глава города подчеркнул, что ее показатель в Москве находится на минимальном уровне. По словам главы города, самые тяжелые времена в этом отношении остались в прошлом, а город пережил их «с честью».

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