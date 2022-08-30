Астрологи перечислили лучшие места для встречи второй половинки

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Астрологи составили список мест, которые помогут представителям каждого из знаков зодиака встретить вторую половинку.

Для Овнов подойдут места, связанные с искусством. Например, в музее, театре, на концерте или выставке они смогут встретить свою любовь.

Вторая половинка Тельцов может ожидать их в местах предоставления услуг. Среди них — продуктовый магазин или салон красоты.

Идеальный партнер для создания семьи может повстречаться Близнецам в рабочей среде. К списку можно отнести университеты, офисы, юридические фирмы. Также представители данного знака могут удачно познакомиться с партнером через социальные сети.

По словам астрологов, Ракам рекомендуется поискать любимого человека в таинственных и загадочных местах. Это могут быть салон магии или лавка с товарами фэншуй.

А вот Львы смогут найти своего спутника жизни в книжных магазинах, а также транспорте. Например, в самолете или в поездах дальнего следования.

Успех в любовных делах ждет Дев на работе. Кроме того, повстречать свою любовь представители знака могут даже в магазинах хозяйственных и строительных материалов.

Для представителей Весов подойдут места в увеселительных заведениях. Например, на природе или в клубах по интересам. Также они могут повстречать любовь через общих знакомых.

А вот Скорпионам астрологи советуют записаться в бассейн. В этом месте они смогут найти интересные знакомства. В целом места, связанные с водными процедурами, могут сулить им успех в поиске избранника.

Найти свою любовь по жизни Стрельцам удастся в местах, которые связаны с огнем или с алкогольными напитками. Козероги смогут найти идеального спутника жизни среди природы.

Например, на даче, в лесу или парке. Также им улыбнется удача в местах, где занимаются ручным трудом, рукоделием.

Водолеям суждено встретить любовь на прогулке или в общественном транспорте. Помимо этого, они могут познакомиться со своей половинкой в очередях, в гостях у родственников и в магазинах.

А вот представителей знака Рыб вторая половинка может поджидать в зоопарке, на прогулке с животными, в парках, во дворах и на вокзалах, а также в дальних поездках, передает портал «Экспресс К».

До этого астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, какие перемены на любовном фронте принесет первый осенний месяц для всех знаков зодиака.