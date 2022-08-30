Врач Читанава назвала неочевидные причины выпадения волос

Фото: depositphotos

Врач-биохимик Анна Читанава рассказала, что может стать причиной выпадания волос.

По ее словам, такая проблема может возникнуть из-за неправильного питания. Также облысеть можно при высоком уровне гормона дигидротестостерона, образующегося при злоупотреблении сладким.

— Чтобы не было гормонального выпадения волос, не стоит забывать про жиры, необходимые для правильной работы гормонов. Полезные жиры содержатся в растительных маслах, жирной рыбе, сливочном масле, — отметила она.

Для стимуляции роста волос Читанава посоветовала включить в рацион орехи, семена подсолнечника, а также яйца и сельдь, передает «Лента.ру».

До этого «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-трихологом, как меняется уход за кожей головы в осенний период и какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить красоту и здоровье волос. По словам врача-дерматовенеролога, трихолога Юлии Нагайцевой, гигиенический уход за кожей головы осенью ничем не отличается от процедуры, которая совершается в другие времена года.