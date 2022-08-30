Боррель: Некоторые голоса в ЕС выступают за пересмотр санкций

Фото: flickr / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Некоторые страны ЕС выступают за пересмотр санкций против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 30 августа.

— ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры будут их обсуждать, их эффективность, — сказал чиновник.

При этом Боррель выразил уверенность, что рестрикции Брюсселя в отношении Москвы останутся в силе, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, притом что сами ощущают «негативную отдачу» от ограничений. Санкции приводят к расшатыванию международной экономической и торговой систем и нарушению «привычных связей». В то же время премьер отметил эффективность Евразийского экономического союза.

Также стало известно, что власти Эстонии решили закрыть въезд в страну россиянам, имеющим выданную республикой шенгенскую визу. При этом ограничения не коснутся сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей, а также лиц, которые занимаются международными перевозками или имеющих право свободного передвижения по законам ЕС.