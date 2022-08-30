Обновленный самолет Як-42 открылся на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ открыли обновленный самолет Як-42. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

Уточняется, что воздушное судно было представлено на международной авиавыставке Ле Бурже в Париже в 1979 году, говорится в Telegram-канале «Агентство «Москва».

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 27 сентября состоится крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest. В рамках мероприятия 49 авторов из 17 стран представят свои работы. Среди них художники из России, Китая, Словакии, Франции, Индии, Мексики и Таджикистана. Всего в экспозицию войдет 260 работ, а темой фестиваля станет «Слияние вселенных».

Посетители смогут также поучаствовать в создании масштабного арт-объекта. Кроме того, в программе фестиваля — экскурсии по экспозиции и творческие встречи с российскими и зарубежными художниками, а также лекторий.

Помимо этого в Музее Победы 7 сентября откроется выставка, где покажут работы победителей конкурса «Мой город — Москва». Уточняется, что в конкурсе приняли участие юные художники в возрасте от пяти до 20 лет из 39 образовательных учреждений.