Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Таможенники и ФСБ пресекли отправку военной гарнитуры в Японию и Канаду

Елена Самойлова
Происшествия
Таможенники и ФСБ пресекли отправку военной гарнитуры в Японию и Канаду
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники Центральной почтовой таможни вместе с ФСБ провели в Москве оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку информации о возможной контрабанде продукции военного назначения в международных почтовых отправлениях, адресованных Японии и Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 30 августа.

Отрабатывая оперативную информацию, таможенные инспекторы на посту «Международный почтамт» при проведении контроля выявили две подозрительные посылки. В них находились наушники и переговорное устройство.

По имеющимся данным, на них были маркировки ГСШ-01 6М2-1 и ГСШ-01-01 6М2-1. Выяснилось, что обнаруженная гарнитура входит в состав боевой экипировки ВС РФ «Ратник», относится к средствам боевой экипировки военнослужащих, входит в группу артиллерийского вооружения и относится к продукции военного назначения, которая не предусмотрена для свободной продажи.

Кроме того, отправители не обращались по поводу вывоза данного товара и не получали никакой разрешительной документации. В столичных отделениях почты удалось задержать двоих граждан РФ, они признали вину в совершении преступления.

Мужчины друг с другом не знакомы, однако оба отправили посылки с военной гарнитурой с целью обогащения. По данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Контрабанда», они направлены в следственные органы МВД, отмечается на сайте ФТС.

25 августа в пресс-службе Шереметьевской таможни сообщили, что гражданин России, летевший из Баку в Москву, пытался провезти через таможню 30 тысяч долларов США.

ФСБ Таможня Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте