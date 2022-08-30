Таможенники и ФСБ пресекли отправку военной гарнитуры в Японию и Канаду

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Сотрудники Центральной почтовой таможни вместе с ФСБ провели в Москве оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку информации о возможной контрабанде продукции военного назначения в международных почтовых отправлениях, адресованных Японии и Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 30 августа.

Отрабатывая оперативную информацию, таможенные инспекторы на посту «Международный почтамт» при проведении контроля выявили две подозрительные посылки. В них находились наушники и переговорное устройство.

По имеющимся данным, на них были маркировки ГСШ-01 6М2-1 и ГСШ-01-01 6М2-1. Выяснилось, что обнаруженная гарнитура входит в состав боевой экипировки ВС РФ «Ратник», относится к средствам боевой экипировки военнослужащих, входит в группу артиллерийского вооружения и относится к продукции военного назначения, которая не предусмотрена для свободной продажи.

Кроме того, отправители не обращались по поводу вывоза данного товара и не получали никакой разрешительной документации. В столичных отделениях почты удалось задержать двоих граждан РФ, они признали вину в совершении преступления.

Мужчины друг с другом не знакомы, однако оба отправили посылки с военной гарнитурой с целью обогащения. По данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Контрабанда», они направлены в следственные органы МВД, отмечается на сайте ФТС.

25 августа в пресс-службе Шереметьевской таможни сообщили, что гражданин России, летевший из Баку в Москву, пытался провезти через таможню 30 тысяч долларов США.