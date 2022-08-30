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В США заявили о сокрытии ЦРУ от Байдена данных о ситуации на Украине

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили о сокрытии ЦРУ от Байдена данных о ситуации на Украине
Фото: whitehouse

Руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации вокруг Украины. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер во вторник, 30 августа.

— Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит, его главная задача делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает, — заметил он.

Риттер подчеркнул, что именно руководящее звено спецслужбы оказывает давление на сотрудников, занимающихся сбором данных и составлением отчетов — эта информация отражала бы реальное положение дел. Однако американский лидер не желает читать о том, что его политика неправильна и неэффективна, добавил офицер.

— Ему приятнее видеть, что если он предпримет определенные шаги, то достигнет нужных целей. Из-за докладов спецслужб вряд ли Байден осознает, что его помощь Киеву не способна кардинально изменить ситуацию и приведет лишь к ненужному кровопролитию, — цитирует разведчика РИА Новости.

Кроме того, ЦРУ — это насквозь коррумпированная государственная структура, резюмировал Риттер.

До этого американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины. По его словам, Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь Украине, и в настоящее время не в силах быстро восстановить обороноспособность.

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