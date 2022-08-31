Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мишустин заявил, что российская электроника получит беспрецедентное финансирование

Юлия Курганова
Экономика
Мишустин заявил, что российская электроника получит беспрецедентное финансирование
Фото: Пресс-служба Госдумы

Развитие электронной промышленности в России в ближайшие годы станут финансировать на беспрецедентном уровне. Об этом сообщил во вторник, 30 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что электроника является одним из самых важных направлений на пути достижения технологического суверенитета страны.

— Это значит, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание, — заявил глава правительства России.

Он сказал, что отрасль будет получать «беспрецедентное» финансирование в ближайшие восемь лет, сообщает ТАСС.

Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации экономики РФ до 2030 года. Среди сценариев особое значение уделили ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Этот сценарий основан на реализации системных решений для преодоления спада и выхода на устойчивый рост уже в 2024 году.

Электроника Россия Промышленность Финансы Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте