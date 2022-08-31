Мишустин заявил, что российская электроника получит беспрецедентное финансирование

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Развитие электронной промышленности в России в ближайшие годы станут финансировать на беспрецедентном уровне. Об этом сообщил во вторник, 30 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что электроника является одним из самых важных направлений на пути достижения технологического суверенитета страны.

— Это значит, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание, — заявил глава правительства России.

Он сказал, что отрасль будет получать «беспрецедентное» финансирование в ближайшие восемь лет, сообщает ТАСС.

Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации экономики РФ до 2030 года. Среди сценариев особое значение уделили ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Этот сценарий основан на реализации системных решений для преодоления спада и выхода на устойчивый рост уже в 2024 году.