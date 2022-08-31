Безлимитные проездные с 1 сентября можно будет активировать в течение 10 дней

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С 1 сентября все безлимитные проездные на 30, 90 и 365 дней можно будет активировать в течение 10 дней с момента покупки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 31 августа.

— Помимо школьников и студентов, этой услугой могут воспользоваться и владельцы других безлимитных билетов. О такой возможности нас просили москвичи. Теперь пользоваться городским транспортом станет еще удобнее и выгоднее, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уточняется, что нововведение спроектировано на основе проездных учащихся. Если билет не был использован в течение 10 дней, то он будет автоматически активирован на 11 сутки. Данную возможность смогут оценить порядка двух миллионов держателей москвича и пользователей билетов «Единый», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что школьники и студенты смогут вновь воспользоваться правом льготного проезда в поездах Центральной пригородной пассажирской компании с 1 сентября. Отмечается, что на территории Москвы и Владимирской области услуга распространяется как на обычные поезда, так и на экспресс-составы с предоставлением места.