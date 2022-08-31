В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус

Фото: Пресс-служба Госдумы

Специальная военная операция по защите Донбасса могла бы получить статус контртеррористической. Такого мнения придерживается депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

— Считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция, — заявил парламентарий.

Он пояснил, что соседнее государство стало «рассадником международного терроризма». Депутат отметил преступность действий украинского режима, направленных на «уничтожение собственного населения», обстрелы мирных городов и Запорожской атомной электростанции, а также «попытки агрессии» в отношении соседей.

Шеремет назвал киевский режим угрозой для всего цивилизованного мира, передает РИА Новости.

До этого аналогичное мнение высказал депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он выразил уверенность, что в обозримом будущем специальная военная операция перерастет в контртеррористическую. Парламентарий напомнил, что одна из целей операции, поставленных президентом, — это денацификация Украины. Без ликвидации «преступного террористического режима Зеленского» она не будет считаться выполненной, заключил он.