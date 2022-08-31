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Москва получила приз на всероссийском конкурсе лучших проектов цифровой трансформации

Александр Афонин
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Москва получила приз на всероссийском конкурсе лучших проектов цифровой трансформации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ходе всероссийского конкурса лучших региональных практик и проектов цифровой трансформации столица получила приз в номинации «Самый амбициозный проект». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 31 августа.

— Сегодня цифровая экосистема Москвы — это более 380 электронных услуг и сервисов. Значительный объем онлайн-возможностей позволил городу перейти от точечного предоставления услуг к суперсервисам — пакетам сервисов, необходимых москвичам в конкретной жизненной ситуации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что приз был получен за переход города к проактивному предоставлению услуг и созданию суперсервисов. Они позволили объединить несколько сервисов в одном месте, что существенно облегчило жизнь горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что пользователи портала поставщиков смогут получать уведомления о ходе своих закупок и других важных событиях на mos.ru. Опция доступна как организациям с корпоративным кабинетом, так и физическим лицам.

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