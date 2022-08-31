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1 сентября Православная церковь почитает память Андрея Стратилата Таврийского.

Известно, что сны, которые вы видите в эту ночь, не играют большой роли и не сбываются. Именно поэтому если вам приснилось что-то страшное, можете не переживать, это лишь сон. Также разрешается белая зависть. Ведь вы всегда можете порадоваться чьему-то успеху, это совершенно нормально.

В Древней Руси 1 сентября запрещалось:

— чинить обувь и одежду путешественникам, иначе грядущая поездка может сорваться;

— нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо;

— конфликтовать, ссориться;

— обижаться.

Приметы погоды:

Южный ветер — к хорошему урожаю овса.

Если месяц рогами вверх, то в ближайшие дни будет хорошая погода. Если рогами вниз, жди ненастья.

Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.

Туман с утра — зима снежной будет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чем полезна зависть 1 сентября

Именины отмечают: Тимофей, Август, Агап, Андрей, Каллистрат, Николай, Питирим, Фекла, Феофан.