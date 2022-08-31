Народный календарь. Чем полезна зависть 1 сентября
1 сентября Православная церковь почитает память Андрея Стратилата Таврийского.
Известно, что сны, которые вы видите в эту ночь, не играют большой роли и не сбываются. Именно поэтому если вам приснилось что-то страшное, можете не переживать, это лишь сон. Также разрешается белая зависть. Ведь вы всегда можете порадоваться чьему-то успеху, это совершенно нормально.
В Древней Руси 1 сентября запрещалось:
— чинить обувь и одежду путешественникам, иначе грядущая поездка может сорваться;
— нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо;
— конфликтовать, ссориться;
— обижаться.
Приметы погоды:
Южный ветер — к хорошему урожаю овса.
Если месяц рогами вверх, то в ближайшие дни будет хорошая погода. Если рогами вниз, жди ненастья.
Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.
Туман с утра — зима снежной будет.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Тимофей, Август, Агап, Андрей, Каллистрат, Николай, Питирим, Фекла, Феофан.