Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства поликлиники в Дмитровском районе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Строительная готовность детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с женской консультацией в столичном районе Дмитровский составляет 80 процентов. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время на объекте идут отделочные работы и благоустройство территории, — рассказал он.

Руководитель ведомства уточнил, что поликлиника, соответствующая новому московскому стандарту, появится по адресу Дмитровское шоссе, владение 107. Ее взрослое отделение рассчитано на 500 посещений в смену, детское — на 250 посещений в смену, а женская консультация — на 100 посещений в смену.

Взрослый блок будет включать отделения врачей общей практики, узких специалистов, терапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, отделение профилактики, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ и лаборатории и другие помещения.

Медучреждение оснастят рентгеном, аппаратом УЗИ, МРТ, маммографом и другим современным оборудованием. Кроме того, в состав поликлиники войдет клинико-диагностическая лаборатория.

В блоке для детей будет работать отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, процедурные кабинеты, педиатрическое отделение, лаборатории, травмпункт и кабинеты лучевой диагностики.

Оснащение поликлиники будет рассчитано также на маломобильных граждан, заключил Загрутдинов.

До этого сообщалось, что специалисты завершили строительство детской поликлиники № 133 в Войковском районе столицы.