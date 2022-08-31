Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК возбудил уголовное дело по факту падения ребенка из окна на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту падения ребенка из окна на севере столицы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения двухлетней девочки из окна на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 31 августа.

По ее словам, ребенок упал из окна 15-го этажа, которое было оборудовано москитной сеткой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 30 августа на улице 800-летия Москвы.

Двухлетняя девочка выпала из окна и была доставлена в больницу с различными травмами. В ночь на 31 августа ребенок скончался в больнице.

Следственный комитет Москва Смерть Дети Северный административный округ (САО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте