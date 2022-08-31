СК возбудил уголовное дело по факту падения ребенка из окна на севере столицы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения двухлетней девочки из окна на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 31 августа.

По ее словам, ребенок упал из окна 15-го этажа, которое было оборудовано москитной сеткой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 30 августа на улице 800-летия Москвы.

Двухлетняя девочка выпала из окна и была доставлена в больницу с различными травмами. В ночь на 31 августа ребенок скончался в больнице.