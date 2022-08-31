Капитальный ремонт дома проведут в Гагаринском переулке

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Гагаринский переулок, 27 Карта всех событий

Власти Москвы согласовали план ремонта многоэтажного жилого дома в Гагаринском переулке в районе Хамовники. Об этом сообщили в среду, 31 августа, в пресс-службе комитета Москомэкспертизы.

Ремонт коснется подземных коммуникаций, а также фасада здания вместе с лоджиями и входными элементами строения. Обновления затронут подъездные козырьки и кровлю крыши дома, рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Кроме того, в доме будет произведена модернизация системы мусоропровода, восстановление мусорных ячеек, а также замена дверей и окон. При этом уточняется, что планировка помещений останется в первозданном виде, передает агентство городских новостей «Москва».

В августе сообщалось о завершении капитального ремонта исторического жилого дома 1959 года на Проспекте Мира. Была произведена работа по обновлению фасада здания, а также реставрации внешних декоративных элементов. Отмечается, что работы по преображению жилого дома закончатся осенью.