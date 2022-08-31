Депутат Милонов рассказал, какие изменения нужны в системе высшего образования

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В России следует пересмотреть систему высшего образования. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что некоторым профессиям должны обучать не в вузах, а в колледжах.

— Менеджер гостеприимства, менеджер по продажам и так далее. По большому счету, эти профессии должны относиться к среднему образованию, но не к высшему, — сказал депутат в комментарии «360».

Парламентарий предложил провести ревизию специалистов, которых выпускают вузы, и вернуть в систему образования специалитет.

Он добавил, что в России не хватает представителей рабочих профессий: сварщиков, плотников, маляров.

До этого Виталий Милонов поддержал идею ввести в России выплаты в размере одного миллиона рублей за рождение третьего ребенка.