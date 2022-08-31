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Андрей Бочкарев: Новые стартовые площадки позволят возвести свыше 107 тысяч квадратных метров жилья

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Новые стартовые площадки позволят возвести свыше 107 тысяч квадратных метров жилья
Фото: Пресс-служба МУФ

Площадь шести дополнительных стартовых площадок, подобранных для реализации программы реновации в Москве, позволит построить более 107 тысяч квадратных метров современного и комфортного жилья. Об этом сообщил в среду, 31 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новые территории расположены в районах Царицыно (ЮАО), Головинский (САО), Рязанский (ЮВАО), Можайский (ЗАО), Ново-Переделкино (ЗАО) и Южное Тушино (СЗАО), — отметил он.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в общей сложности в этом году было подобрано и утверждено 29 новых стартовых площадок в девяти округах Москвы.

Он напомнил, что лидером по количеству подобранных стартовых площадок в Москве является Восточный административный округ, где утвердили 93 площадки. В первую тройку вошли также Северо-восточный административный округ и Юго-восточный административный округ, где подобрали 82 и 79 площадки соответственно, констатировал Левкин.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще шесть стартовых площадок включили в программу реновации жилищного фонда в столице. По его словам, в комфортное жилье, построенное на этих площадках, переедут 3,9 тысячи человек из 22 старых домов.

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