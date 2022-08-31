Песков: Позиция Турции по Крыму не мешает ее выгодному взаимодействию с РФ

Фото: Администрация президента РФ

Несмотря на позицию президента Турции Реджепа Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине, Москва и Анкара могут продолжать выгодно взаимодействовать. Об этом в среду, 30 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Анкара с самого начала говорила о своём несогласии с нами в этом. Но Крым - часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой, — отметил он.

По словам Пескова, Россия высоко ценит усилия Турции в разрешении тяжелых ситуаций, поэтому имеется хороший потенциал для углубления взаимодействия между странами, передает РИА Новости.

18 августа Эрдоган посетил Львов в рамках рабочей встречи с Зеленским. По итогам переговоров главы двух государств обсудили возможности модернизирования зерновой инициативы и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

По данным The Independent, Эрдоган своим визитом во Львов планирует усилить позиции и влияние Анкары на Украине. При этом киевские власти могут оценить шаги Эрдогана в качестве переговорщи