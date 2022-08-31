Психологи назвали пять признаков обреченных отношений

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Во всех отношениях есть трудности, уверены психологи. При этом в некоторых случаях пара помогает друг другу справиться с проблемами, однако существуют ситуации, когда отношения практически невозможно спасти.

Так, любовь не спасти, когда у партнеров сформированы нереалистичные ожидания друг от друга. Некоторые люди цепляются за идеализированные представления об отношениях, в результате чего злятся или теряют надежду, когда их партнер оказывается человеком со своими особенностями и недостатками.

Нежелание учитывать точку зрения или чувства партнера, а также неспособность идти на компромисс — еще один признак того, что отношения обречены. При этом полное отсутствие конфликтов тоже не показатель крепких отношений.

В некоторых случаях это может быть признаком эмоциональной отстраненности партнеров. Отношения также разрушают многочисленные зависимости партнеров и вредные привычки.

Некоторые пары со временем становятся больше похожи на соседей по квартире, чем на партнеров. Отсутствие благодарности в свою очередь может проявляться в постоянной критике, обвинениях и напоминаниях другому о недостатках, передает издание «Профиль».

Психолог Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москве», что наиболее распространенным секретом между мужем и женой являются измены. Однако существуют и другие тайны, которые супруги стараются сохранить.