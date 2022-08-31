Школьники примут участие в проекте «День кадетского класса в Музее Победы»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Почти 4 тысячи московских школьников в течение учебного года примут участие в образовательном проекте «День кадетского класса в Музее Победы». Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что в проекте примут участие почти 4 тысячи московских кадетов. А всего в течение учебного года пройдет 150 вахт почетного караула.

Отмечается, что проект стартует 3 сентября. Восьмиклассники школы № 2083 встанут на вахту почетного караула на посту № 1 у «Огня памяти и славы» на Поклонной горе.

Первая вахта приурочена ко Дню окончания Второй мировой войны, затем вахты будут проходить по выходным и праздничным дням. Первая смена часовых заступит на пост в 10:00.

Караул будет сменяться каждые 15 минут, а программа «День кадетского класса в Музее Победы» продлится до 15:00. В это время кадеты побывают на экскурсиях по музею.

До этого сообщалось, что Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу ко дню окончания Второй мировой войны. 3 сентября на сайте музея пользователи смогут посетить виртуальные экскурсии.

Кроме того, им будут доступны 3D-мэппинг и лекции о завершающем этапе войны — действиях СССР против Японии в августе 1945 года.