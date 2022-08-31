Мишустин разрешил передать Mitsubishi долю в операторе «Сахалина-2»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Японская Mitsubishi заявила о согласии сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

В связи с этим правительство России разрешило передать «дочке» компании 10 процентов в новом операторе проекта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение кабмина связано с согласием Mitsubishi принять долю в «Сахалинской Энергии», отмечается на официальном портале правовой информации.

До этого сообщалось, что японское правительство попросило компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». По словам министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды, объект имеет особую значимость для стабильного обеспечения страны энергией.

30 августа правительство России разрешило передать японской компании Mitsui долю в размере 12,5 процента в новом операторе проекта «Сахалин-2». Согласно распоряжению, доля в ООО будет передана компании MIT SEL Investment. «Сахалинская Энергия» в скором времени подготовит все необходимые для передачи документы.