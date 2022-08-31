«В ООН хихикали»: в США вспомнили пророчество Трампа о России и ЕС

Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп еще во время выступления в ООН в 2018 году заявил о сильной зависимости ЕС от нефти и газа из России. Об этом заявил Род Дреер в статье для The American Conservative в среду, 31 августа.

— Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа? — задался вопросом журналист.

Экономика ЕС, считает он, находится на грани краха, который может случиться уже этой зимой, так как США заставили лидеров ЕС ужесточить позицию по отношению к России, тем самым лишив их топлива.

Дреер назвал глав государств — членов ЕС «дураками», которые предпочитают «солнечные идеологические мечты» холодной реальности — риску прожить целую зиму без тепла, передает РИА Новости.

Газпром приостановил поставки газа по «Северному потоку». С сегодняшнего дня подача газа будет полностью прекращена вследствие проведения плановых работ.

Как это решение отразится на странах ЕС и может ли оно поспособствовать послаблению санкций — в материале «Вечерней Москвы».