В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты дронов на время СВО

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Глава Крыма Сергей Аксенов запретил продажу большинства видов пиротехники и полеты гражданских дронов на полуострове на время проведения спецоперации на Украине.

— Ввести ограничения на всей территории Республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», — отмечается в документе.

Соответствующие изменения были внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым». Помимо этого, в Крыму на время проведения спецоперации запретили физическим и юридическим лицам использовать беспилотные дроны. Ограничение не распространяется только на воздушные судна, принадлежащие федеральным органам.

30 августа система противовоздушной обороны сбила беспилотник в пригороде Севастополя. Других БПЛА на момент происшествия не наблюдалось, ситуация находилась под контролем властей.