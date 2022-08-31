Сотрудники ГИБДД проведут «минутки безопасности» в школах Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сотрудники столичной Госавтоинспекции проведут профилактические беседы со школьниками по вопросам безопасности поведения на дорогах. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Евгений Логиновский в среду, 31 августа.

— В первые дни учебного года наши сотрудники проведут «минутки безопасности» в школах. Особенно мы хотим уделить внимание младшим классам, — отметил Логиновский.

Он добавил, что беседы будут проводиться на уроках ОБЖ. Отмечается, что со старта учебного года правоохранительные органы будут уделять особое внимание порядку на дорогах рядом с учебными учреждениями.

Данное нововведение связано с обеспечением безопасности проведения ежегодных мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».

В 2022 году специалисты ЦОДД проверили на безопасность движения более 1000 территорий рядом со школами. Так, в 153 местах появятся дополнительные знаки «Осторожно: дети!», островки безопасности на переходах, ограничение скорости и «лежачие» полицейские.