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ЦБ перечислил уловки мошенников для обмана детей

Лейла Алиева
Общество
ЦБ перечислил уловки мошенников для обмана детей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Несовершеннолетние являются одной из наиболее уязвимых категорий людей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в среду, 31 августа.

— Дети — одна из наиболее уязвимых аудиторий, которая чаще всего попадается на обман, в том числе со стороны финансовых онлайн-аферистов. Поэтому обучаться правилам цифровой безопасности нужно с малых лет, — говорится в сообщении.

Самой популярной схемой у мошенников является подделка магазинов онлайн-игр или предложение услуг по обходу блокировок, когда пользователь вводит данные своей банковской карты и теряет деньги.

Помимо этого, мошенники завлекают детей обещаниями о быстром и легком заработке. Так, им предлагают пройти тесты или принять участие в опросах, а для получения оплаты за это просят ввести данные карты, с которой впоследствии списываются деньги, передают «Известия».

До этого адвокат Виталий Ульяненко объяснил «Вечерней Москве», как работает схема мошенников с пропущенными вызовами. Он отметил, что пропущенные вызовы и звонки с незнакомых номеров являются способами мониторинга активности абонента со стороны мошенников.

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