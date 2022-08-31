В Германии призвали правильно оценивать военную мощь России

Фото: Минобороны РФ

Странам не стоит недооценивать потенциал Вооруженных сил России. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн в среду, 31 августа.

— Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий, — сказал военный.

Он уточнил, что большая часть ВМФ России не задействована на Украине. При этом ВВС страны имеют большой потенциал и «представляют угрозу» для НАТО, а Вооруженные силы России имеют «огромные запасы» вооружений, передает слова Цорна РИА Новости.

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии на 137 тысяч человек — до 2,03 миллиона. До этого в Вооруженных силах России служили 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

В июле сообщалось, что основные угрозы национальной безопасности России, связанные с Мировым океаном, были определены в новой Морской доктрине, подписанной Путиным.

Так, они включают в себя продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизацию учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории страны.