Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Германии призвали правильно оценивать военную мощь России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Германии призвали правильно оценивать военную мощь России
Фото: Минобороны РФ

Странам не стоит недооценивать потенциал Вооруженных сил России. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн в среду, 31 августа.

— Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий, — сказал военный.

Он уточнил, что большая часть ВМФ России не задействована на Украине. При этом ВВС страны имеют большой потенциал и «представляют угрозу» для НАТО, а Вооруженные силы России имеют «огромные запасы» вооружений, передает слова Цорна РИА Новости.

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии на 137 тысяч человек — до 2,03 миллиона. До этого в Вооруженных силах России служили 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

В июле сообщалось, что основные угрозы национальной безопасности России, связанные с Мировым океаном, были определены в новой Морской доктрине, подписанной Путиным.

Так, они включают в себя продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизацию учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории страны.

Украина Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте