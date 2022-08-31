Благотворительный забег в поддержку жертв семейного насилия пройдет в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, парк Дубки Карта всех событий

Благотворительный забег в поддержку акции «Не молчи!», посвященной проблеме домашнего насилия, пройдет 2 сентября в парке «Дубки». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента труда и социальной защиты населения в среду, 31 августа.

— Социально значимая акция «Не молчи!» направлена на то, чтобы поменять отношение общества к проблеме насилия и найти эффективные способы профилактики жестокого обращения в семье. В поддержку акции будет организован благотворительный забег, запланирована концертная программа с участием детских танцевальных коллективов и юных исполнителей, — говорится в сообщении.

При этом в департаменте уточнили, что забег начнется в 14:00, передает агентство городских новостей «Москва».

21 августа в Москве завершился полумарафон «Лужники». Забег стал вторым по количеству участников на 21 километр в стране.

В нем приняли участие 5869 человек и 48 команд. Маршрут полумарафона включал в себя 1 круг.

Участники мероприятия пробежали по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и другим набережным, где они могли увидеть здание Национального центра управления обороной России, Собор Василия Блаженного, Кремль и многое другое.