Боррель: Получение европейских виз для россиян станет более сложным

Фото: flickr / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 31 августа.

— Это значительно снизит число новых виз, выдаваемых европейскими государствами. Получение виз станет более сложным и длительным, — передает слова Борреля РИА Новости.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинство стран — членов ЕС проголосовали за расторжение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

В АТОР сообщили, что такое решение не только увеличит время обработки виз, но и потребует от российских туристов больше документов для заявки, увеличит расходы. Граждане смогут рассчитывать только на однократную визу, выдаваемую строго под даты поездки.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что на любые ограничения въезда со стороны ЕС Россия будет отвечать аналогичными мерами, которые затронут граждан европейских государств.