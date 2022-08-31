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Водителей электросамокатов в Москве могут начать тестировать на знание ПДД уже в 2023 году. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД Москвы Евгений Логиновский в среду, 31 августа.

— Сейчас готовится пакет документов, регулирующих и вносящих понятие СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. «ВМ»), там разрабатываются различные пути решения... Такая инициатива разрабатывается в том числе и по инициативе правительства Москвы, — сказал правоохранитель.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, касается ли инициатива именно тестирования. Однако данная проблема сложная и многогранная, а тестирование может привести к какому-то «перекосу», так что какие-либо результаты можно будет увидеть только в следующем году, передает слова Логиновского РИА Новости.

25 августа в Госдуме заявили, что родители детей младше 18 лет не должны покупать им электросамокаты, развивающие скорость более 20 километров в час. Если же ребенок на способном ехать быстрее транспортном средстве попадет в ДТП, то штраф должен возлагаться на родителей.