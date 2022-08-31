Трамваи двух маршрутов задерживаются на востоке Москвы из-за ДТП

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ростокинский проезд Карта всех событий

Трамваи № 11 и 25 задерживаются в Ростокинском проезде из-за двух автомобилей на путях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 31 августа.

— В Ростокинском проезде (в районе остановки «Институт иностранных языков») из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 11 и 25. Маршруты временно изменены, — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными, им необходимо следить за объявлениями водителей, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Вскоре стало известно, что движение данных маршрутов удалось возобновить.

До этого сообщалось, что маршруты трамваев № 16 и 49 изменятся с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом на разворотном кольце «Новоданиловский проезд».

Так, трамвай № 16 будет следовать от остановки «Чертаново Южное» через станцию метрополитена «Тульская» до Серпуховского Вала. А № 49 — от остановки «Нагатино» до Нижних Котлов.