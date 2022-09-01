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Главный педиатр Москвы рассказал об оптимальном режиме питания детей

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Главный педиатр Москвы рассказал об оптимальном режиме питания детей
Фото: Freepik

Оптимальный режим питания детей назвал доктор медицинских наук, профессор и главный педиатр Москвы Исмаил Османов. Он сообщил, что ребенку важно завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время.

— Когда он ест в определенные часы, у него со временем вырабатывается рефлекс — организм по расписанию готовится к приему пищи, вырабатывает соответствующие вещества, которые необходимы для ее расщепления и усвоения, — пояснил специалист.

Он предупредил, что беспорядочное питание может насытить ребенка, но плохо повлияет на его пищеварение, выработку необходимых ферментов, физическое и психическое развитие, сообщается на портале «Мослента».

По словам Османова, нельзя допускать, чтобы ребенок был голодным целый день, а потом наедался вечером прямо перед сном.

Педиатр Марина Царева рассказала, какие болезни могут развиться у школьников с началом учебного года. По ее словам, дети могут жаловаться на учащенное сердцебиение, затруднение дыхания, слабость, утомляемость, боль в животе, отрыжку и тошноту.

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