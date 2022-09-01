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Андрей Бочкарев рассказал, что возле МЦД построят 44 транспортных сооружения

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев рассказал, что возле МЦД построят 44 транспортных сооружения
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице на пересечениях Московских центральных диаметров (МЦД) и автомобильных дорог построят 44 транспортных сооружения, среди которых тоннели, эстакады и путепроводы. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При этом по мере разработки проектов развития городских территорий и при необходимости расположение и число дорожных связок может измениться, — сказал он.

Заммэра добавил, что наибольшая часть работ пройдет на пересечениях со вторым диаметром — там появится 12 тоннелей и путепроводов. На МЦД-3 возведут 11 сооружений, а на первом и пятом маршрутах запланировано девять и восемь дорожных связок соответственно. На МЦД-4 построят четыре объекта.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что запланированные работы имеют большое значение для формирования транспортного каркаса столицы. По ее словам, сооружения позволят повысить связанность территорий города, вариативность и скорость передвижения транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 августа Андрей Бочкарев сообщил, что работы по реконструкции Старо-Рублевского путепровода выполнены на 60 процентов. По словам заммэра, работы предполагают строительство и переустройство порядка двух километров дорог.

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