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Горожанам рассказали, какие креативные форматы обучения есть в московских школах

Александр Афонин
Город
Горожанам рассказали, какие креативные форматы обучения есть в московских школах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Юровская улица, 99 Карта всех событий

Сегодня столичные школьники не останавливаются на одной учебе — им доступен широкий выбор творческих и креативных направлений, которые помогают развиться в различных направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 1 сентября.

Так, в школе № 1411 учащиеся активно применяют полученные знания на практике. При разработке учебного плана каждой параллели присваивают свое тематическое направление. Например, седьмые классы могут самостоятельно готовить проекты о кино, а шестиклассники делают макеты для экспозиции «Кулибинцы», которая посвящена русским изобретателям.

Во дворе школы № 1321 «Ковчег» с 2002 года развернулся Музей кочевой культуры. Там разместилось порядка 25 жилищ кочевых народов. Школьники могут посетить индейское типи, тунгусский чум и монгольскую юрту.

Ученики школы № 1298 «Профиль Куркино» изучают географию, физику и астрономию на практике. На третьем этаже зданий расположился космический центр. Там учащиеся могут увидеть более шести миллионов звезд, различные планеты и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новом учебном году в столичных школах введут ряд новинок. Так, город проведет плановую замену ноутбуков для учителей, школьники начнут обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования и так далее.

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