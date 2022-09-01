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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до конца дня 1 сентября

Лейла Алиева

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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до конца дня 1 сентября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

До конца дня 1 сентября в столице местами ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10 до 19 часов 1 сентября в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Жителям столицы рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Столичных автомобилистов призвали избегать внезапных маневров во время движения.

В связи с этим в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение в столице действует до 11:00 2 сентября, в Подмосковье — до 21:00 1 сентября. Также в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров.

В первые дни сентября в Москве ожидается резкое похолодание. В такой период стоит внимательно следить за своим здоровьем, особенно тем людям, которые имеют хронические заболевания. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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