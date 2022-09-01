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Москвичам рассказали, что открывают на первых этажах домов по реновации на востоке столицы

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Москвичам рассказали, что открывают на первых этажах домов по реновации на востоке столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

На первых этажах новостроек, возведенных на востоке Москвы по программе реновации, открывают коммерческие объекты социально-бытового назначения. Об этом сообщил в четверг, 1 сентября, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Все новостройки, возведенные в Восточном административном округе столицы, построены по индивидуальным проектам. И в каждом из домов на первых этажах предусмотрены нежилые помещения, в которых открываются различные коммерческие объекты, — сказал он.

Уточняется, что для удобства горожан на первых этажах чаще всего открываются магазины, предприятия общественного питания и офисы. Кроме того, там работают центры информирования по переселению. Жители столицы могут задать все интересующие вопросы и заняться оформлением необходимых для переезда документов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще шесть стартовых площадок включили в программу реновации жилищного фонда в столице. По его словам, площадки расположены в районах Рязанский, Головинский, Можайский, Царицыно, Южное Тушино и Ново-Переделкино.

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