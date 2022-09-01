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Выступление группы «Машина времени» в Тбилиси отменили

Лейла Алиева
Общество
Выступление группы «Машина времени» в Тбилиси отменили
Фото: vk/mashinavremeniofficial

Российской рок-группе «Машина времени» отказали во Дворце спорта Тбилиси в проведении концерта.

Уточняется, что выступление планировалось провести в сентябре, однако организаторы отказались предоставлять российским музыкантам площадку для мероприятия по нескольким причинам. Кроме того, появились технические проблемы и необходимость провести ремонт в здании.

На данный момент о переносе или отмене концерта нет информации. Кроме того, в связи с возникшими проблемами под угрозой оказались концерты Максима Галкина и Валерия Меладзе, которые должны пройти в октябре и ноябре, пишет ФАН.

По мнению режиссера и актера Сергея Никоненко, популярные в России знаменитости не смогут найти своих зрителей в других странах. Он подчеркнул, что вся аудитория российских звезд осталась на родине, а иностранцам они быстро наскучат.

На прошедшей неделе в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян порассуждал о подобном поведении российских «возвращенцев». Музыкант отметил, что сбежавшие коллеги жили и творили в России, а затем в трудную минуту решили оставить родину и народ. Он призвал их извиниться перед россиянами.

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