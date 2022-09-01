Поздравления от героев мультфильмов прозвучат в столичном транспорте в День знаний

Фото: Аносов Максим / Вечерняя Москва

В вестибюлях станций метро и на платформах Московского центрального кольца (МЦК) в День знаний прозвучат поздравления от героев мультфильмов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 1 сентября.

— В московском метро 1 сентября будут звучать поздравления с Днем знаний голосами известных мультперсонажей из «Смешариков», «Фиксиков» и «Простоквашино»: они не только пожелают пассажирам успешного учебного года, но и напомнят о правилах безопасности в городском транспорте, — говорится в сообщении.

Уточняется, что поздравления будут звучать на протяжении всего дня. Кроме того, в честь праздника для школьников подготовили программу мероприятий на Северном речном вокзале. Там дети смогут посетить мастер-классы, выставки и многое другое, говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта МКС поздравили учащихся и педагогов с Днем знаний. Они пожелали учителям профессионального роста, а ученикам — чтобы следующий год запомнился на всю жизнь.