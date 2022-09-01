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Высадившийся рядом с ЗАЭС украинский десант уничтожен

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Высадившийся рядом с ЗАЭС украинский десант уничтожен
Фото: Минобороны РФ

Высадившийся рядом с Запорожской атомной электростанцией украинский десант уничтожен. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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