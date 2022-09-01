Более 10 тысяч человек станут наблюдателями на выборах с 9 по 11 сентября в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Общественная палата столицы зарегистрировала в корпус наблюдателей 10 300 человек, желающих принять участие на выборах муниципальных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в четверг, 1 сентября.

— Теперь могу уверенно сказать, что на каждом избирательном участке в городе будут не только наши видеокамеры, но и наши наблюдатели. Штаб проверяет любое их обращение и связывается для разбора тех или иных ситуаций. Это очень сознательные горожане, я бы хотел еще раз поблагодарить всех за активность, — сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

Отмечается, что всем наблюдателям необходимо пройти обучение, независимо от опыта работы. Это связано с тем, что каждый год правила проведения голосований меняются. Участники корпуса должны знать все нововведения. На данный момент прошли курсы порядка восьми тысяч человек, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования не получил жалоб от горожан и сообщений о проведении DDoS-атак. По словам Вадима Ковалева, во время анализов посетили избирательные участки чуть более 10 тысяч человек.