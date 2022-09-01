Территории 200 образовательных учреждений в Москве благоустроили к 1 сентября

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроили территории 200 образовательных учреждений. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров, — рассказал он.

В рамках проведенных работ специалисты реконструировали пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение, а также установили более 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей в школьных дворах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые школу и детский сад на Шелепихинской набережной в районе Хорошево-Мневники. По его словам, в новом учебном году в столичных школах ввели новые классы космонавтики и авиастроения.